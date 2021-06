Elise Mertens speelt donderdag tegen Diyas in tweede ronde Roland Garros

09:53

09 uur 53. Mertens kent Diyas van Fed Cup. Elise Mertens liet in de 1e ronde tegen de Australische Storm Sanders problemen met haar pet achter haar, waardoor ze in de 2e ronde aankijkt tegen de Kazakse Zarina Diyas. De 2 kennen elkaar van de Fed Cup vorig jaar in Kortrijk, toen Mertens met 1-6, 6-2, 6-1 won. "Ik weet dat ze ervan houdt om ballen te slaan op heuphoogte. Het zal geen gemakkelijke wedstrijd worden, maar ik voel me nu steeds beter. Na die eerste ronde ben ik alvast meer ontspannen." .