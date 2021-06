Elise Mertens met dubbelpartner naar 1/8e finales in Parijs

Mertens is op het gravel in de Franse hoofdstad aan een prima eerste week bezig. In het dubbelspel staat ze nu in de 1/8e finales. Daarin treft ze Iga Swiatek, de titelverdediger in het enkelspel. Zij speelt aan de zijde van Bethanie Mattek-Sands.

Mertens en Su-Wei zijn het eerste reekshoofd in Parijs. En dat lieten ze ook zien tegen de Amerikaanse Anisimova en de Russische Potapova. Na 1 uur en 10 minuten was de klus geklaard. Het is nochtans de eerste keer dat Mertens op een grandslam aan de zijde van Su-Wei staat.