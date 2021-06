Elise Mertens begint morgen pas aan avontuur op Wimbledon door regen

13:43

13 uur 43. Regen maakt match twijfelachtig. Normaal was er vanaf 11u Britse tijd (12u onze tijd) actie op het heilige gras, maar de regen stuurt de programmatie al meteen in de war. Voorlopig is er nog geen tennis. Vanmiddag zal er wel op de showcourts (met dak) gespeeld worden, maar of Elise Mertens haar eerste wedstrijd vandaag nog zal kunnen spelen is onzeker. De Belgische is de 4e partij op buitencourt nummer 18. .