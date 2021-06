Dubbeldrama: Elise Mertens en Hsieh laten 7 matchballen liggen

Het eerste grandslamavontuur samen van Elise Mertens en Su-Wei Hsieh is een afknapper geworden. Als eerste reekshoofd ging het duo eruit in de 3e ronde. In de 3e set tegen Bethanie Mattek-Sands en Iga Swiatek stonden ze nochtans 5-1 voor. Het Belgisch-Taiwanese duo liet 7 matchballen liggen.