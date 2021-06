Dubbel feest voor Krejcikova: ze wint na enkel- ook dubbelspel op Roland Garros

Krejcikova en Siniakova behaalden hun derde grandslamtitel in het dubbelspel bij de vrouwen, samen pakten ze in 2018 de eindzege op Roland Garros en Wimbledon.

Zaterdag versloeg Krejcikova de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova met 6-1, 2-6 en 6-4 in de enkelfinale. Met haar prestaties treed Krejcikova in de voetsporen van de Française Mary Pierce. Zij was in 2000 de laatste - tot nu - die de dubbel lukte op het Parijse gravel.