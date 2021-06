Djokovic buigt achterstand van 2 sets nog om en wint voor de 2e keer Roland Garros

19:30 19 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1404127354813812736

19:23 19 uur 23. 2e titel in Parijs voor Djokovic. Het kon niet blijven duren. Djokovic wint voor de 2e keer in zijn carrière Roland Garros!

19:22 19 uur 22. Maar het is nog niet voorbij! Tsitsipas pakt uit met een geweldige backhand precies in het hoekje: 40-40.

19:20 19 uur 20. Matchpunt! . Djokovic speelt zichzelf naar een matchpunt.

19:19 19 uur 19. Djokovic loopt goed naar het net, maar kan lobje van Tsitsipas niet meer verwerken: 15-15. Het lijkt erop alsof het publiek na deze game nog wel even wil doorgaan en steekt Tsitsipas een hart onder de riem.

19:07 19 uur 07. Laatste game? Tsitsipas blijft in het spoor van de Serviër: 5-4. Kan Djokovic het nu op eigen opslag afmaken of gaan we hier nog even door?

19:07 19 uur 07. (Nog) niet helemaal voorbij. Tsitsipas toont dat hij nog wat in de tank heeft zitten. Hij haalt een 15-40 achterstand op en brengt de stand op 4-3. Slaagt hij er straks in om de opslag van Djokovic nog eens onder vuur te nemen?

18:58 18 uur 58. Stadionverlichting . De stadionverlichting gaat aan en dat tot grote frustratie van Djokovic. De Serviër wilde liever nog even in het daglicht verder tennissen.

18:47 18 uur 47. Tsitsipas is opslagspelletje weer kwijt. Opnieuw moet Tsitsipas achtervolgen. De Griek slaagt er niet langer in om vlot door zijn opslagspelletjes te komen. Djokovic heeft nog heel wat werk, maar kan een nieuwe eindzege zo stilaan al ruiken.

18:35 18 uur 35. Tsitsipas slaakt een zucht van opluchting. In zijn eerste opslagspelletje moet hij meteen tot het uiterste gaan, maar hij houdt wel stand. Slaagt de Griek erin om het momentum te doen kantelen?

18:27 18 uur 27. Einde set 4. We gaan zoals verwacht naar een 5e set in Parijs. Djokovic staat op een bijzonder hoog niveau te tennissen en Tsitsipas slaagt er niet meer in om de juiste antwoorden te vinden. Krijgen we een spannende slotset of gaat Djokovic deze klus klaren?

18:19 18 uur 19. Het gaat razendsnel . En plots zitten we op 1 spelletje van een 5-setter. Djokovic laat zeker op eigen opslag bijna niets meer liggen. Kan Tsitsipas hem toch nog even prikkelen of mogen we ons opmaken voor een allesbeslissende set?

18:07 18 uur 07. De fysieke capaciteiten van Djokovic zijn ronduit indrukwekkend. Tsitsipas stuurt hem even alle hoeken uit, maar toch is het punt nog voor het nummer 1 van de wereld: 3-0. Mogen we ons alvast opmaken voor een 4-setter?

18:03 De eerste 2 sets waren voor Tsitsipas, maar Djokovic voert nu de boventoon. . 18 uur 03. De eerste 2 sets waren voor Tsitsipas, maar Djokovic voert nu de boventoon.

18:01 18 uur 01. Griekse frustratie . Het lijkt er steeds meer op dat Djokovic erin geslaagd is om onder de huid van Tsitsipas te kruipen. De Serviër jaagt op zijn prooi. Tsitsipas slaat uit frustratie zijn tennisracket bijna aan diggelen.

17:57 17 uur 57. Djokovic brengt Tsitsipas in de problemen. Het loopt niet meer bij het nummer 5 van de wereld, bij de start van de 4e set geeft hij meteen zijn opslagspelletje weg. Krijgen we een nieuwe vlotte setwinst voor Djokovic?

17:53 17 uur 53. De fysiotherapeut is van de baan verdwenen. Tsitsipas leek wat last te hebben van zijn heup, maar kan uiteindelijk wel verder. Kan Djokovic profiteren of heeft Tsitsipas zijn 2e adem gevonden?