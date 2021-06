Dieptepunt voor fiere Fransen op Roland Garros: niemand in 3e ronde

Richard Gasquet had nog een goed excuus. Hij stond in zijn 2e match tegenover topfavoriet en 13-voudig eindwinnaar Rafael Nadal.

Op zijn 35e verjaardag versloeg hij de laatste Fransman in het toernooi. Enkel in set 2 (7-5) moest hij zich in het zweet werken tegen zijn generatiegenoot Gasquet.

Zo zorgde Nadal voor een primeur in de moderne tennisgeschiedenis (sinds 1968): geen enkele Fransman haalde de 3e ronde in Parijs.