David Goffin geeft op na een val op het gras in Halle

Goffin (ATP-13) had net de 1e set binnengehaald met 6-1, toen hij in het volgende spelletje een lelijke schuiver maakte. Zijn rechtervoet sloeg helemaal om.

Onze landgenoot deed voort en brak (3-1), maar zijn voet speelde hem parten. Het was zichtbaar duidelijk dat hij last had. Bij 5-4 mocht hij serveren voor de match, maar Moutet won de 3 volgende spelletjes. Het sein voor Goffin om er de brui aan te geven. Een derde set zag hij niet zitten.