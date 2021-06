Andreescu sneuvelt meteen na nederlaag tegen Cornet

Voor de Canadese Andreescu is Wimbledon op een sisser uitgedraaid. De voormalige US Open-winnares kwam voor het eerst sinds 2017 opnieuw in actie op het heilige gras, maar kon nooit echt een vuist maken tegen de 31-jarige Cornet.

Andreescu beleeft niet het beste seizoen uit haar carrière. Zo sneuvelde ze dit jaar ook al op Roland Garros in de eerste ronde. Na een zware knieblessure blijft het 21-jarige talent dus nog steeds op zoek naar haar beste vorm.