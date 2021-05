Zanevska vlot over 1e horde en ontmoet nu topreekshoofd in Straatsburg

Zanevska had zich net als haar Wit-Russische tegenstander via de kwalificaties geplaatst voor de hoofdtabel. In hun duel in de eerste ronde trok de 27-jarige Belgische met Oekraïense roots in twee sets aan het langste eind.

In de 1/8e finales staat Zanevska tegenover het Canadese topreekshoofd Bianca Andreescu (WTA-7).