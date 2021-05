Zanevska ondergaat wet van de sterkste tegen ex-US Open-winnares

Bianca Andreescu won in 2019 de US Open en geldt nog altijd als een van de sterkste speelster op de snelle ondergronden. Op gravel heeft de Canadese veel minder ervaring. Sterker nog, haar zege in de eerste ronde was pas haar eerste zege ooit op gemalen baksteen, weliswaar pas in haar tweede match op deze ondergrond.

Dat Andreescu ook op gravel geen sukkelaar is, bewees ze tegen Zanevska. In de eerste set blies ze Zanevska van de baan, ook al sloeg ze eerst nog een dubbele fout op setpunt.

Ook in de tweede set leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht, met een snelle break. Maar toen begon Zanevska de lijnen plots wel te vinden en met 2 breaks op een rij kwam ze zelfs op een 4-2-voorsprong.

Maar de opflakkering was van korte duur, ook al omdat Andreescu haar foutenlast weer naar beneden kreeg. Bij 5-4 kon ze het op love uitserveren.