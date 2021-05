Voor David Goffin zit Roland Garros er al op na 1 wedstrijd

Goffin wil zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven. Hij vlamt door naar 0-40 en maakt 6-6 gelijk in de 3e set.

20 uur 38. Tiebreak. Goffin wil zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven. Hij vlamt door naar 0-40 en maakt 6-6 gelijk in de 3e set. .

20 uur 28. Het kan nog. Goffin balt zijn vuist. Voor het eerst in deze wedstrijd gaat hij door de opslag van Musetti: 5-5 in set 3. .

20 uur 26. Musetti serveert straks voor de match. Na 2 love games is Musetti nog op 1 spelletje verwijderd van de zege. De Italiaan serveert voor de match. Game over voor Goffin? .

20 uur 09. Musetti ruikt zege. Goffin lijkt in het 6e spelletje goed op weg om door de service te gaan van Musetti. Maar de Italiaan vecht terug en gaat op en over onze landgenoot. 2-4 voor Musetti, Goffin komt stilaan dicht bij de uitschakeling. .

20:06

20 uur 06. Goffin 1-2 achter in set 3. Er sluipt wat meer twijfel in het spel van Goffin. In het 3e game slaagt hij er niet in om 2 breakpunten weg te werken. Musetti zit stilaan in een zetel. .