Van Uytvanck laat kansen liggen en verliest meteen in Parijs: "Pijnlijk"

Roland Garros zit er na bijna 3 uur op voor Alison Van Uytvanck. Onze landgenote verloor haar eerste opdracht op het Franse gravel in 3 sets. Van Uytvanck miste setballen in de eerste set, won het tweede bedrijf, maar kraakte uiteindelijk tegen de Italiaanse Martina Trevisan. Ze drukte haar ontgoocheling uit met een drieletterwoord. "Het zit me niet mee."