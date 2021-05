Thiem bijt in het zand in 1e ronde tegen 35-jarige Andujar

Thiam had alle troeven in handen tegen Andujar. De Oostenrijker verloor nog nooit in een eerste ronde op Roland Garros en speelde dominant, maar na twee sets verloor hij de pedalen.

De Spanjaard begon steeds beter zijn eigen spel te spelen en in plaats van een eenvoudige 3-0-zege keek Thiem plots aan tegen een vijfsetter. Daarin trok de 35-jarige aan het langste eind na bijna 4,5 uur op de baan.

Andujar kon na de match zijn ogen amper geloven. "Normaal is uitkomen tegen Thiem een slechte loting", zei hij. "Deze match winnen beschouw ik echt als een cadeau. Ik ben 35 en weet niet of ik nog lang zal spelen. En Federer eerder deze maand kloppen was nog een groter geschenk. Het is net Kerstmis."