Serena Williams weet na 3 maanden eindelijk nog eens wat winnen is

Op 16 februari hakte Serena Williams (WTA-8) op de Australian Open Simona Halep in de pan in de kwartfinales. Osaka hield Williams uit de finale.

Bij haar rentree op gravel ging Williams vorige week onderuit in haar 1e match, tegen Natalia Podoroska. Vandaag liet de 39-jarige Amerikaanse zich niet verrassen.

De 17-jarige kwalificatiespeelster Lisa Pigato (WTA-572) ging voor de bijl met 6-3 en 6-2. Williams schudde 6 aces uit haar mouw.

"Ik voel me altijd erg op mijn gemak op gravel. Maar dit jaar was het iets moeilijker dan anders. Ik denk dat dat te wijten is aan de lange competitiebreak die ik had", vertelde Williams.