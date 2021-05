Sascha Zverev velt gravelkoning Nadal in Madrid

Na zijn dominante eindzege in Barcelona van twee weken geleden, leek Nadal de topvorm stilaan weer te pakken te hebben na wat blessureperikelen begin dit jaar. In Madrid hoopte "Rafa" de goede lijn dan ook door te trekken.

Met vlotte zeges tegen de jonge Carlos Alcaraz en Alexej Popyrin had Nadal zich de voorbij tweede ronden nog niet echt moeten moe maken. De kwartfinale tegen Zverev, de nummer 6 van de wereld, zou een ander paar mouwen worden.

Nadal begon nochtans degelijk aan de partij en kon als eerste een break bemachtigen. Maar Zverev liet het hoofd niet hangen en nam meteen de break weer terug. Nadal, die geen enkele winner sloeg met zijn forehand in set 1, zakte in en zag Zverev erop en erover gaan: 4-6.

Nadal moest zich herpakken, maar set twee werd een kopie van de eerste. Nadal gaf halfweg de set zijn opslag af en kon geen antwoord meer vinden op het solide spel van Zverev: opnieuw 4-6 en boeken toe. Het is de eerste zege van de Duitser tegen Nadal op gravel.

Voor Nadal is het zijn 2e nederlaag op gravel dit seizoen. In Monte Carlo ging hij onderuit tegen Andrej Roebljov in de kwartfinales. Na zijn zege tegen Nadal krijgt Zverev in de halve finales in Madrid wel opnieuw geen cadeau: hij komt uit tegen gravelspecialist Dominic Thiem.