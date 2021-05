Sander Gillé en Joran Vliegen gaan onderuit in dubbelfinale in München

De 30-jarige Sander Gillé en de 27-jarige Joran Vliegen, respectievelijk 35e en 32e op de dubbelranking, wonnen samen al 5 ATP-titels, waaronder een dit jaar (eind februari) in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Bastad. Vorig jaar veroverden ze in Nur-Sultan de eindzege.

In München hadden ze de kans om daar een 6e titel bij te doen, maar in de finale beten ze hun tanden stuk op Wesley Koolhof en Kevin Krawietz. Gillé en Vliegen wonnen nog wel de 1e set, maar daarna maakten Koolhof en Krawietz, 1e reekshoofd in München het af.