Pliskova krijgt ongeziene afstraffing van Swiatek in finale Rome: 6-0 en 6-0

Een double bagel (twee keer 6-0) kom je heel af en toe wel eens tegen in een wedstrijd vroeg in het toernooi, tussen een topper en een mindere god. Maar in de finale van een toptoernooi is het uiterst zeldzaam. Een beroemd voorbeeld is Steffi Graf die in de finale van Roland Garros 1988 Natasja Zvereva geen enkele game gunde.

Ook Karolina Pliskova leerde die pijnlijke realiteit kennen in Rome. De voormalige nummer 1 van de wereld kon in de eerste set maar 4 punten winnen. Na 19 minuten was het al afgelopen, korter dan sommige games duren op gravel.

In de tweede set was er een fractie beterschap voor Pliskova, die zowaar 2 breakpunten kreeg. Maar Iga Swiatek, vorig jaar de verrassende winnares van Roland Garros, speelde foutloos tennis: een dodelijke cocktail van uiterst agressieve slagen en een onfeilbare precisie.

Swiatek bevestigt in ieder geval haar reputatie van een nieuwe vrouwelijke Nadal. Van de 7 toernooien die ze op gravel speelde, haalde ze 3 keer de finale en won ze er 2. Ze zakt straks als een van de grote favorieten naar Parijs af voor Roland Garros.