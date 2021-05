Ook Lyon is geen succes voor Goffin: hij vliegt er meteen uit

Sinds zijn knappe zege enkele weken geleden in Monte Carlo tegen de Duitse topper Alexander Zverev gaat het Goffin niet meer voor de wind. Hij liep in Barcelona een lichte beenblessure op en ging er daarna snel uit in Rome (tegen Federico Delbonis (ATP-50) en Lyon bracht geen beterschap.

Vorige week in Rome kende Goffin naar eigen zeggen een "offday". Vandaag in de 2e ronde - in de 1e ronde was hij als 4e reekshoofd vrij - had onze landgenoot dus revanche kunnen nemen. Maar dat lukte niet.

Zijn opslag draaide ondermaats in de 1e set (amper 49% 1e opslagen). Hij gaf als eerste zijn opslag uit handen, maar kon op love terugbreken toen Bedene voor de set serveerde.

Dat bracht evenwel geen boost, want ook het 11e en 12e spel eindigde telkens op een break, zodat een tiebreak moest beslissen. Daarin kwam Goffin weer als eerste op achterstand, wat hij niet meer kon goedmaken: 7/4.



De service van Goffin draaide beter in de 2e set, hij sloeg alvast meer meer 1e ballen binnen, maar toch moest hij in bijna elk spel breakballen toestaan. Waar Bedene vlot zijn opslagspelletjes binnenhaalde (3x op love), duurden de games van Goffin eindeloos.

Dat kon niet blijven duren en zijn 3e servicegame van set 2 moest hij afgeven. Zelf kon onze landgenoot geen enkele breakbal versieren, die kans gaf Bedene hem niet. Met een spelletje op love droop Goffin af. De twijfels voor Roland Garros zijn groot.