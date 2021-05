Nikoloz Basilasjvili dendert zonder setverlies naar ATP-titel in München

Basilasjvili had voor aanvang van de finale nog geen set prijsgegeven in München en peuzelde zaterdag in de halve finales nog de Noor Casper Ruud (ATP 24) op met 6-1 en 6-2.

De Georgiër tenniste al heel het toernooi op een wolk en nam de beste start. Hij ging meteen door de opslag van Struff in de openingsgame en dat volstond om de eerste set met 6-4 naar zich toe te trekken.

In set 2 vielen er geen breaks en moest de tiebreak de beslissing forceren. Ook daarin bleven beide spelers tot 4-4 on serve, tot Basilasjvili een minibreak pakte en 6/4 uitliep. De tweede matchbal was de goede om met de eindzege aan de haal te gaan in München.

Het was voor Basilasjvili zijn vijfde titel in zijn zevende ATP-finale en zijn tweede toernooizege van het seizoen. In zijn eerste twee finales trok hij nog aan het kortste eind, maar nadien was het telkens prijs. Voor Struff was het pas de eerste finale op het ATP-circuit.