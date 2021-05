Masters in Rome krijgt droomfinale tussen Djokovic en Nadal

Na afloop van de halve finale keek Djokovic tevreden terug op zijn wedstrijd. "Ik ben erg trots op wat ik vandaag gedaan heb. Ik wil ook Sonego feliciteren, want hij heeft echt gestreden."

"De sfeer in het stadion was ook magisch. Het publiek was natuurlijk voor hem, maar ik doe graag mee aan deze wedstrijden, met publiek. Het was goed om zo'n sfeer te hebben."

Ten slotte blikte de Serviër ook nog vooruit op de finale tegen Rafael Nadal: "Het is geweldig om weer tegen hem te spelen in de finale. Hij is de speler die ik het meest heb ontmoet in mijn carrière, duidelijk mijn grootste rivaal aller tijden."

"Rafa en ik maakten grapjes in de kleedkamer nadat ik Tsitsipas had verslagen, en we zeiden: 'De oude jongens hebben het nog niet opgegeven!'. Daar hebben we om gelachen... "