LIVE: Elise Mertens haalt eerste set binnen ondanks moeizame start

15:36 15 uur 36. 3-0. Elise Mertens komt nu echt wel op kruissnelheid. Ze gaat door de opslag van Sanders en staat nu 3-0 voor in de tweede set. . 3-0 Elise Mertens komt nu echt wel op kruissnelheid. Ze gaat door de opslag van Sanders en staat nu 3-0 voor in de tweede set.

15:34 15 uur 34. Begin tweede set. Mertens begint prima aan de tweede set met een break. 0-1 en opslag voor Mertens. . Begin tweede set Mertens begint prima aan de tweede set met een break.

0-1 en opslag voor Mertens.

15:32 15 uur 32. Je voelde de steun van een tiental Belgen hier in de tribunes. Dirk Gerlo. Je voelde de steun van een tiental Belgen hier in de tribunes Dirk Gerlo

15:27 15 uur 27. Eerste set is binnen voor Mertens. Een zichtbaar opgeluchte Mertens haalt de eerste set binnen. Elise Mertens kende een moeilijk begin en kwam op een 4-1 achterstand te staan. Maar de Belgische herpakte zich in het tweede deel volledig en draaide de rollen om. Eerste set is binnen: 6-4 voor Mertens. . Eerste set is binnen voor Mertens Een zichtbaar opgeluchte Mertens haalt de eerste set binnen. Elise Mertens kende een moeilijk begin en kwam op een 4-1 achterstand te staan. Maar de Belgische herpakte zich in het tweede deel volledig en draaide de rollen om. Eerste set is binnen: 6-4 voor Mertens.

15:24 15 uur 24. Erop en erover! Mertens schreeuwt het uit bij 4-4 en is duidelijk opgelucht. Onze Belgische nummer 1 neemt nu weer de bovenhand en gaat door de opslag van Sanders, 4-5 voor Mertens. . Erop en erover! Mertens schreeuwt het uit bij 4-4 en is duidelijk opgelucht.

Onze Belgische nummer 1 neemt nu weer de bovenhand en gaat door de opslag van Sanders, 4-5 voor Mertens.

15:14 15 uur 14. Break voor Mertens. 4-3! Mertens lijkt stilaan haar niveau te vinden. Ze zit steeds beter in de wedstrijd en komt terug tot 4-3. . Break voor Mertens 4-3! Mertens lijkt stilaan haar niveau te vinden. Ze zit steeds beter in de wedstrijd en komt terug tot 4-3.

15:09 15 uur 09. 4-2. Onze tennisexpert Dirk Gerlo ziet een zenuwachtige Mertens bij de aanvang van de wedstrijd. Haar taak is om opnieuw de concentratie te vinden. Blijkbaar zouden er problemen geweest zijn met de sponsors op haar zonneklep voor de start van de wedstrijd. . 4-2 Onze tennisexpert Dirk Gerlo ziet een zenuwachtige Mertens bij de aanvang van de wedstrijd. Haar taak is om opnieuw de concentratie te vinden.

Blijkbaar zouden er problemen geweest zijn met de sponsors op haar zonneklep voor de start van de wedstrijd.





15:07 15 uur 07. Mertens kent een moeizame start tegen Sanders. Dirk Gerlo op Radio 1. Mertens kent een moeizame start tegen Sanders Dirk Gerlo op Radio 1

14:50 14 uur 50. Sterke start van Australische. Mertens staat in de eerste set 3-0 achter. Vooral Sanders begint zeer sterk, Mertens moet nog wat in haar ritme komen. . Sterke start van Australische Mertens staat in de eerste set 3-0 achter. Vooral Sanders begint zeer sterk, Mertens moet nog wat in haar ritme komen.

14:48 14 uur 48. 2-0. Meteen een break voor Sanders die uitstekend aan de partij begint. . 2-0 Meteen een break voor Sanders die uitstekend aan de partij begint.

14:41 14 uur 41. Mertens en Sanders zijn eraan begonnen. Het avontuur van Elise Mertens in Parijs is officieel begonnen. . Mertens en Sanders zijn eraan begonnen Het avontuur van Elise Mertens in Parijs is officieel begonnen.

14:33 14 uur 33. Sanders moet normaal gezien geen al te groot probleem zijn voor Mertens. Dirk Gerlo op Radio 1. Sanders moet normaal gezien geen al te groot probleem zijn voor Mertens Dirk Gerlo op Radio 1

14:32 14 uur 32. Hopelijk zien we een frisse Elise Mertens. De tweede week moet echt wel het doel zijn voor haar. Dirk Gerlo. Hopelijk zien we een frisse Elise Mertens. De tweede week moet echt wel het doel zijn voor haar. Dirk Gerlo

14:28 14 uur 28. Mertens kan er eindelijk aan beginnen. Elise Mertens heeft er wat langer op moeten wachten, maar eindelijk is het aan haar. De Amerikaanse heren maken plaats voor de vrouwen. Johnson maakt een 2-0 achterstand in sets goed en pakt het beslissende vijfde set. Hij verslaat zo zijn landgenoot Tiafoe. . Mertens kan er eindelijk aan beginnen Elise Mertens heeft er wat langer op moeten wachten, maar eindelijk is het aan haar.

De Amerikaanse heren maken plaats voor de vrouwen. Johnson maakt een 2-0 achterstand in sets goed en pakt het beslissende vijfde set. Hij verslaat zo zijn landgenoot Tiafoe.

14:01 14 uur 01. Mertens begint over een klein halfuur. De twee Amerikaanse spelers zijn bezig aan hun beslissende vijfde set. . Mertens begint over een klein halfuur De twee Amerikaanse spelers zijn bezig aan hun beslissende vijfde set.





12:50 12 uur 50. Court 7. Het is nog even wachten voor Elise Mertens. Op haar terrein strijden momenteel nog twee Amerikanen voor een plaats in de tweede ronde. Francis Tiafoe (ATP-74) leidt momenteel met 6-7 en 3-6 tegen zijn landgenoot Steve Johnson (ATP-88). . Court 7 Het is nog even wachten voor Elise Mertens.

Op haar terrein strijden momenteel nog twee Amerikanen voor een plaats in de tweede ronde. Francis Tiafoe (ATP-74) leidt momenteel met 6-7 en 3-6 tegen zijn landgenoot Steve Johnson (ATP-88).

12:45 12 uur 45. Ik voel me de laatste dagen echt goed, veel beter dan ervoor. Elise Mertens. Ik voel me de laatste dagen echt goed, veel beter dan ervoor Elise Mertens

11:58 11 uur 58. Rust na Rome. De eerste seizoenshelft voor Mertens was er een met ups en downs. De Belgische nummer 1 begon zeer goed op hardcourt. Zo bereikte ze de halve finale van het WTA-toernooi in Dubai. Maar op gravel, een ondergrond die haar uitstekend ligt, kon Elise Mertens nog niet echt bevestigen. In Madrid had ze haar goed vorm te pakken. Ze vloerde er onder meer de nummer 3 van de wereld, Simona Halep. Maar in de kwartfinale moest ze uiteindelijk opgeven met een dijblessure. In Rome bleek Mertens nog niet volledig hersteld te zijn en vloog ze er in de eerste ronde meteen uit. Ze besloot vervolgens om 2 weken rust in te lassen. . Rust na Rome De eerste seizoenshelft voor Mertens was er een met ups en downs. De Belgische nummer 1 begon zeer goed op hardcourt. Zo bereikte ze de halve finale van het WTA-toernooi in Dubai. Maar op gravel, een ondergrond die haar uitstekend ligt, kon Elise Mertens nog niet echt bevestigen. In Madrid had ze haar goed vorm te pakken. Ze vloerde er onder meer de nummer 3 van de wereld, Simona Halep. Maar in de kwartfinale moest ze uiteindelijk opgeven met een dijblessure. In Rome bleek Mertens nog niet volledig hersteld te zijn en vloog ze er in de eerste ronde meteen uit. Ze besloot vervolgens om 2 weken rust in te lassen.