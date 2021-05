LIVE: David Goffin krijgt 6-0-pandoering in set 1 tegen toptalent Musetti

Onze landgenoot balt zijn vuist. Goffin deelt veel minder cadeautjes uit zoals in de 1e set, Musetti kan zijn stempel minder drukken. 4-3 voor Goffin in set 2.

Nadat Musetti er 1-1 van gemaakt had, haalt Goffin ook zijn 2e opslagspel binnen in de 2e set. Goffin leidt opnieuw en mag proberen door de service te gaan van de Italiaan.

Op de opslag van Musetti lijkt Goffin de rollen om te draaien. De Italiaan legt agressief tennis op de baan, maar is zijn krachten niet altijd de baas. Goffin krijgt 2 kansen om het spelletje binnen te halen, maar laat ze onbenut. Musetti is wel efficiënt en stoomt door naar 2-0.

16:52

16 uur 52. Lorenzo Musetti. De tegenstander van onze Belgische nummer 1 David Goffin (ATP-13) is amper 19 jaar. Musetti (ATP-76) maakte vorig jaar zijn debuut in de ATP-Tour op het toernooi van Dubai. Met een wildcard overleefde hij er de kwalificaties, maar in de eerste ronde vloog hij er toch uit. Zijn meest opmerkelijke passage is ongetwijfeld op het toernooi van Rome vorig jaar. Daar versloeg hij in drie sets de drievoudige grandslamwinnaar Stan Wawrinka in de eerste ronde. Zo werd hij de eerste tennisser geboren in 2002 die een ATP-wedstrijd kon winnen. Het wordt dus uitkijken wat deze jonge Italiaan kan tegen onze landgenoot David Goffin. .