Jubileum in mineur: Serena Williams verliest haar 1.000e WTA-wedstrijd

Serena Williams was in Rome vrij in de 1e ronde en kreeg in de 2e ronde met Nadia Podoroska de nummer 44 van de wereld tegenover zich. Voor Williams was het haar eerste wedstrijd sinds de halve finales van de Australian Open in februari en haar 1.000e match op het WTA-circuit.

Maar Podoroska, vorig jaar nog halvefinaliste op Roland Garros, had geen plaats voor sentiment. Ze gunde Williams geen zege in haar jubileumwedstrijd en won na twee felbevochten sets: 7-6 en 7-5.

In de 1/8e finales neemt Podoroska het nu op tegen Petra Martic. Voor Serena Williams zijn er toch wat twijfels met het oog op Roland Garros. Het tweede grandslamtoernooi van het jaar begint over ruim twee weken.