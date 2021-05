Hoe presteert David Goffin tegen de Italiaanse tiener Lorenzo Musetti?

11:42

11 uur 42. David Goffin speelt na 17 uur zijn match. In het mannentoernooi van Roland Garros is David Goffin de enige vertegenwoordiger dit jaar. De nummer 13 van de wereld begint in Parijs tegen een talent: de 19-jarige Italiaan Lorenzo Musetti. De twee stappen ten vroegste om 17 uur het terrein op in Parijs. Op deze pagina zit u goed voor een rechtstreeks verslag. .