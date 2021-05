Goffin botst in Rome op kwalificatiespeler Delbonis: "Het was echt slecht"

David Goffin (ATP-13) en Federico Delbonis (ATP-64) stonden in Rome voor de tweede keer in hun carrière tegenover elkaar. Goffin bewaarde goeie herinneringen aan de Argentijn, want in 2015 klopte hij Delbonis in de halve finales van het Daviscup-duel met Argentinië.

"Verliezen kan, maar niet op deze manier"

Goffin zocht geen excuses na de rammeling. "Dit was echt heel slecht", zei de beste Belg na afloop."Mijn slagen waren niet goed en ik kon hem geen pijn doen."

"Ik serveerde dan ook nog eens slecht. Ik maakte werkelijk geen enkel punt. En Federico serveerde goed. Zijn opslag is een beetje apart en komt van hoog naar beneden. Ik gaf hem te veel tijd in het spel en daar houdt hij van."

"En als ik dan eens sneller probeerde te spelen, maakte ik fouten. Ik was heel onnauwkeurig. Het was heel slecht."

Goffin had geen verklaring voor zijn wanprestatie. "Dit is echt "un jour sans", een offday", probeerde hij. "En de tegenstander was dan nog eens goed."

"Ik heb tijdens de wedstrijd nooit een punt gevonden om me aan op te trekken. Ik had moeite met bewegen. We weten allemaal dat de ondergrond hier vaak glad is, de omstandigheden zijn niet makkelijk, maar ik had toch beter moeten doen."

Wat nu? "Ik moet dit proberen achter mij te laten. Zo'n wedstrijden zouden niet mogen. Ik kan wel eens verliezen, maar niet op deze manier. Het beste is nu snel opnieuw de trainingsbaan op te gaan. Ik weet dat ik me niet ongerust moet maken."

"Volgende week speel ik in Lyon en daar ga ik proberen meteen weer in het ritme te komen. Ik heb me voor het toernooi ingeschreven na het uitstel met een week van Roland Garros. Meer dan 2 weken niet spelen voor de start van een grandslamtoernooi leek me wat veel."