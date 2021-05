Goffin bijt in Rome zijn tanden stuk op kwalificatiespeler Delbonis

David Goffin en Federico Delbonis stonden in Rome voor de tweede keer in hun carrière tegenover elkaar. Goffin bewaarde goeie herinneringen aan de Argentijn, want in 2015 klopte hij Delbonis in de halve finales van het Daviscup-duel met Argentinië.

Maar in Rome vond Goffin op geen enkel moment een oplossing voor het spel van de linkshandige Delbonis, die onze landgenoot amper 3 spelletjes gunde. Na goed een uur tennissen mocht Goffin al inpakken: 6-2 en 6-1.

In de volgende ronde mag Delbonis het opnemen tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.