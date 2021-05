Gillé en Vliegen niet opgewassen tegen Kroatisch duo in halve finale in Madrid

Na hun verloren finale in München vorige week, gingen Sander Gillé (35e op de dubbelranking) en Joran Vliegen (32e op de dubbelranking) deze week Madrid op zoek naar hun 6e ATP-titel in het dubbelspel.

In de halve finale botsten de Belgen op de Kroatische nummers 1 en 4 op de ranking in het dubbelspel. Dat verschil in de ranking was ook te zien op het veld. Mate Pavic en Nikola Pavic waren te sterk voor onze landgenoten en wonnen in 2 sets: 6-4 en 6-2.