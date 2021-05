Geblesseerde Halep met tranen in de ogen van het veld in Rome

Simona Halep won in Rome de eerste set tegen Angelique Kerber, maar bij een 3-3-stand in de tweede set voelde ze pijn in haar kuit. Ze hinkte terug naar haar stoel, ondersteund door leden van de organisatie en steunend op haar racket.

Halep, de nummer 3 van de wereld, werd verzorgd op het veld, maar voortspelen bleek geen optie. De Roemeense verliet uiteindelijk de arena met tranen in de ogen.

"Ik heb een scheurtje in mijn kuitspier", liet Halep na afloop weten. "Morgen onderga ik een MRI-scan die voor meer duidelijkheid zal zorgen. Voorlopig is het nog niet zeker hoe lang ik out zal zijn. Ik ben heel teleurgesteld dat mijn toernooi in Rome zou moest eindigen."

De blessure is slecht nieuws voor Halep met het oog op Roland Garros, dat op 30 mei van start gaat. Halep haalde al 3x de finale in Parijs, in 2018 won ze er één van haar twee grandslamtitels.