Elise Mertens mept zich voorbij Kazakse richting duel met Halep

Het was de 2e keer dat Elise Mertens tegenover Jelena Rybakina, vroeger Russische maar tegenwoordig Kazakse, stond. Er stond nog een rekeningetje open sinds het toernooi van Shenzhen van vorig jaar en dat kon Mertens in Madrid vereffenen.

Het werd een match met ups en downs. Mertens werd als eerste gebroken, kwam weer in de match en mocht zelfs serveren voor de set, maar had uiteindelijk een tiebreak nodig om die binnen te hengelen.

Ook in de tweede set regende het breaks. Deze keer was het Rybakina die bij 5-4 op haar eigen opslag de set niet kon binnenhalen. Mertens werkte 4 setpunten weg en had bij 6-5 zelf ook 3 matchpunten nodig om het af te maken.

In de 1/8e finales gaat het nog een niveautje hoger, want Simona Halep is een vermaarde gravelspeelster, met onder meer 3 finales op Roland Garros op haar palmares. In 4 confrontaties slaagde Mertens er toch in 1 keer te winnen, in 2019 op hardcourt.