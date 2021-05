Djokovic woest op umpire voor beslissend spelletje in de regen

Bij 5-4 in de 2e set kon Novak Djokovic de wedstrijd beslissen op zijn eigen opslag. Maar net dan gingen de hemelsluizen open boven Rome. De wedstrijd werd echter niet meteen stilgelegd en Djokovic gaf het beslissende spelletje uit handen.

"Hoelang wil je nog spelen?", schreeuwde de Serviër naar umpire Nacho Forcadell. "Ik heb het nu al drie keer gevraagd, maar je hebt het nog altijd niet gecontroleerd."

De partij werd uiteindelijk 3 uur stilgelegd. Na de regenpauze maakte Djokovic het wel af. "Zelfs met zoveel ervaring verlies ik nog mijn cool", gaf Djokovic achteraf toe. "Ik kan hier lessen uit trekken."

Het is niet de eerste keer dat Djokovic de rust niet kan bewaren. Vorig jaar werd hij gediskwalificeerd op de US Open nadat hij een bal op een lijnrechter had geslagen.