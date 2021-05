Andreescu klopt Zanevska en trekt zich vervolgens terug uit toernooi

Dat Andreescu ook op gravel geen sukkelaar is, bewees ze tegen Zanevska. In de eerste set blies ze Zanevska van de baan, ook al sloeg ze eerst nog een dubbele fout op setpunt.

Bianca Andreescu won in 2019 de US Open en geldt nog altijd als een van de sterkste speelster op de snelle ondergronden. Op gravel heeft de Canadese veel minder ervaring. Sterker nog, haar zege in de eerste ronde was pas haar eerste zege ooit op gemalen baksteen, weliswaar pas in haar tweede match op deze ondergrond.

Zanevska: "Op mijn 27e verwacht ik meer van mijn carrière"

"Ik ben ontgoocheld en kwaad op mezelf", reageerde Zanevska na haar match."Ik had een veel betere wedstrijd verwacht van mezelf."

"Ik had moeite om in het ritme te komen. De tweede set (waarin ze een 2-4 voorsprong nam) ging het al wat beter Het grote probleem is dat ik door mijn lage ranking ervaring mis tegen tegenstanders van dit kaliber. Ik maakte veel te veel fouten. Zelfs mijn forehand, toch mijn sterke wapen, draaide niet. Dan kan je het op dit niveau wel schudden."

"Dat ik hier een 4 wedsrijd in evenveel dagen speelde, eiste ook zijn tol. Ik had wat last aan mijn linkerknie. Uiteraard is het fijn dat ik voor het eerst sinds lang nog eens de tweede ronde van een WTA-toernooi heb bereikt, maar ik wil meer. Op mijn 27e ben ik op een punt in mijn carrière gekomen dat ik me hier niet tevreden mee kan en mag stellen."