Alison Van Uytvanck verliest voor 3e keer op een rij sinds knie-operatie

Terugkeren na een knie-operatie loopt niet van een leien dakje, ondervindt Alison Van Uytvanck (WTA-67).



Na de Australian Open ging onze landgenote onder het mes. 3 weken geleden maakte Van Uytvanck haar comeback, maar zowel in Madrid als in Saint-Malo ging ze meteen onderuit.



Ook in Servië overleefde Van Uytvanck de 1e horde niet. Tegen de Kroatische Ana Konjuh (WTA-188) haalde ze wel de 2e set binnen met 6-1. Maar in de beslissende 3e set trok Konjuh aan het langste eind met 5-7.

Konjuh is natuurlijk niet de eerste de beste. De 23-jarige Kroatische won bij de junioren de Australian Open en de US Open. Maar op het profcircuit was ze meer geblesseerd dan ze lief had.