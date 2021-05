Alison Van Uytvanck laat kansen liggen en verliest in de eerste ronde in Parijs

Alison Van Uytvanck (WTA-67) heeft haar eerste wedstrijd op Roland Garros dus niet kunnen winnen. In de eerste ronde nam ze het op tegen de Italiaanse Martina Trevisan (WTA-97). Opmerkelijk was dat geen van beide vrouwen dit seizoen al een wedstrijd op gravel had gewonnen.

De eerste set ging gelijk op. Zowel Van Uytvanck als Trevisan zocht duidelijk de baseline op en ze lieten elkaar niet naar het net komen.

Bij 4-5 kon onze landgenote het afmaken op haar eigen opslag, maar ze verspeelde drie setpunten. Trevisan vond haar tweede adem en ging door de opslag van de Belgische om vervolgens de eerste set met 7-5 te winnen.

In de tweede set zagen we twee meer aanvallende speelsters. Beiden gingen geregeld naar het net en ook enkele knappe dropshots maakten hun intrede.

Op het einde van de tweede set leek het of Van Uytvanck opnieuw de setwinst uit handen zou geven. Trevisan kwam bij een 4-5 achterstand nog terug tot 40-40, maar een sterke Van Uytvanck liet zich dit keer niet vangen. De tweede set ging met 6-4 naar de Belgische.

In de derde set zagen we dat beide speelsters echt wel aan elkaar gewaagd waren. Het ging om de details. Van Uytvanck forceerde als eerste een break met een krachtige smash, maar een veerkrachtige Italiaanse ging meteen daarna door de opslag van de Belgische nummer 2. Erop en erover voor de Italiaanse die de derde set won met 6-4.

Terwijl de Italiaanse haar eerste zege van het seizoen op gravel pakte, strandde het avontuur van Alison Van Uytvanck al in de eerste ronde van Roland Garros. Ze verloor nu al 6 wedstrijden op een rij.