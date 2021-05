17-jarige Cori Gauff treedt in Parma in voetsporen van Maria Sjarapova

Cori Gauff had amper 74 minuten nodig om de finale van het enkelspel naar haar hand te zetten. Ze domineerde tegen de Chinese Wang Qiang, moest haar opslag nooit inleveren en maakte het af met 6-1 en 6-3.

Gauff (17) is de eerste speelster in 17 jaar die op hetzelfde WTA-toernooi het enkelspel en het dubbelspel wint. Maria Sjarapova was in 2004 in Birmingham de laatste die daarin slaagde, Gauff was toen 92 dagen oud.

"Het zat de hele week al in mijn gedachten", zei Gauff. "Zeker toen ik in allebei in de halve finales stond. Ik vind het echt cool om het enkelspel én het dubbelspel te winnen. Deze toernooizege betekent veel met het oog op Roland Garros."