Novak Djokovic grijpt naast finale in eigen land na topmatch van 3,5 uur

Aslan Karatsev kent u misschien nog van de Australian Open. Daar schopte de 27-jarige Rus het tot in de halve finales. Zijn tegenstander in die wedstrijd? Novak Djokovic.

Twee maanden later was zijn wraak zoet. Op het graveltoernooi in de Servische hoofdstad klopte hij niemand minder dan thuisspeler Novak Djokovic. De epische en hoogstaande wedstrijd duurde maar liefst 3 uur en 25 minuten.

Djokovic was niet al te best aan de match begonnen. Hij speelde bij momenten slordig en stond halverwege 7-5 en 4-2 achter.

Het moment om zijn niveau op te krikken. Met enkele winners won Djokovic 4 spelletjes na mekaar en de set.

In de derde set regende het breakpunten, die de spelers een voor en lieten liggen. Bij 4-3 slaagde Karatsev er toch in om de opslag van Djokovic af te snoepen. Het leverde hem "de mooiste zege in zijn carrière" op.

"Tegen Djokovic spelen, is zoals tegen een muur tennissen", sprak Karatsev achteraf. "Je moet er 150 procent klaar voor zijn. En daar ben ik nog in geslaagd ook."