LIVE: Kan Goffin de hoger gerangschikte Zverev verslaan?

13:09 13 uur 09. Zo meteen. Goffin en Zverev zijn aan het opwarmen. Over enkele minuten gaat hun duel van start. Volg de score bovenaan in dit artikel.

07:06 07 uur 06. "Niets te verliezen". "Het zal een lastige match worden", weet David Goffin. "Zverev speelt sterk en is heel solide, hij heeft een goede opslag. Het kan alle kanten op. In het verleden won en verloor ik al van hem. Alles zal volgens plan moeten verlopen, maar ik heb niets te verliezen."

06:57 06 uur 57. Goffin is extreem moeilijk te verslaan. Vooral in de eerste wedstrijden op gravel. Ik denk dat hij zich erg op zijn gemak voelt op deze ondergrond. Het zal interessant zijn om te zien hoe het gaat. Elke keer dat we elkaar ontmoetten, speelden we drie sets. Ik verwacht dus een zware wedstrijd. Alexander Zverev

06:55 06 uur 55. 2-1 voor Zverev. De partij van deze namiddag zal de vierde worden tussen Zverev en Goffin. Zverev leidt in de onderlinge duels met 2 zeges tegen 1. Alle partijen tussen de twee werden in drie sets beslist. De Belgische nummer 1 won het laatste duel (3-6, 6-1, 7-6), op het gras van Halle in 2019 op weg naar de finale tegen Roger Federer.

06:53 06 uur 53. Zverev klopt Italiaan. Zverev, finalist op de laatste US Open, versloeg woensdag - net als David Goffin - een Italiaan. De 23-jarige Duitser was te sterk voor Lorenzo Sonego (ATP-28), zondag winnaar van de Sardegna Open in Cagliari. Zverev haalde het in twee sets met 6-3 en 6-3.