LIVE: Haalt David Goffin de halve finales in Monte Carlo?

07:18 07 uur 18. Evans: "Het wordt moeilijk tegen Goffin". Een overwinning tegen Novak Djokovic, het kan als vertrouwensboost tellen voor Dan Evans. "Ik moet toegeven dat ik het nog niet helemaal kan vatten. Later kan ik mijn kleinkinderen vertellen dat ik de nummer 1 heb verslagen", zei de Brit. Maar hij zal wel de bladzijde moeten omslaan tegen David Goffin. "Het wordt moeilijk tegen Goffin. Gravel is niet mijn favoriete ondergrond, maar de omstandigheden deze week hebben me goed geholpen."



07:18 07 uur 18. Ik heb de wapens om van Evans te winnen op gravel. Ik moet solide zijn, agressief zijn en proberen hem te doen wankelen. Ik moet alert zijn en mijn kansen grijpen.". David Goffin.

07:12 07 uur 12. Goffin: "Evans is vreselijk getalenteerd". Goffin had niet meteen een kwartfinale tegen Dan Evans verwacht in het prinsdom. "Natuurlijk ben je altijd verrast als Novak voor de finale een wedstrijd verliest", zei hij. "Maar Dan is een vreselijk getalenteerde speler. Ik heb altijd gevonden dat hij op alle ondergronden goed kon spelen. Misschien zag hij zichzelf niet als een gravelspeler, maar hij werd professioneler en stabieler." "Hij heeft net zijn eerste ATP-titel gewonnen in Melbourne en hij heeft veel wedstrijden op gravel gewonnen. En Novak verslaan op een Masters 1000-toernooi is een geweldige prestatie."



