Op het WTA-toernooi van Istanbul treedt Elise Mertens (WTA-17) vandaag aan in de kwartfinales. Onze landgenote is het eerste reekshoofd in Turkije. Haar opponente komt uit Tsjechië: Katerina Siniakova (WTA-69). Mertens begint er vermoedelijk tussen 15 u en 16 u aan. Volg de score in dit artikel.