David Goffin knokt zich voorbij Cilic in Monte Carlo, 6-0 in set 3

Gravel ligt Goffin wel, de Belg wilde in Monaco de desillusie van Miami doorspoelen, maar keek wel snel tegen een 0-3 aan. De opslag van het 11e reekshoofd draaide niet (minder dan 47% geslaagde 1e opslagen).

Goffin, die in het 1e spelletje een breakbal had laten liggen, was wakker en wist dat er meer nodig was. Hij ging zijn foutenlast beperken en de rally's langer maken, iets wat een niet-gravelspecialist als Cilic niet graag heeft.

Goffin haalde de 1e set nog vlot binnen met 6-4. In de 2e set brak Goffin als eerste door de service van zijn tegenstander, maar daarna werd hij minder efficiënt op de breakballen. Cilic redde in set 2 liefst 9 van de 10 breakballen. En draaide op zijn beurt de rollen om: 3-6.

De Kroaat is te ongeduldig voor gravel: hij sloeg 38 winners, 18 meer dan Goffin, maar de Belg beperkte wel zijn onnodige fouten tot 20, tegenover de 52 van Cilic. Goffin tapte uit een beter vaatje en werd efficiënter: de 6-0 stond snel op het bord.

In de volgende ronde neemt Goffin het al zeker op tegen een kwalificatiespeler: de Italiaanse gravelspecialist Marco Cecchinato (ATP-93) of de Duitser Dominik Koepfer (ATP-54). Als hij ook die horde neemt wacht in de 1/8e finale wellicht een treffen met Sascha Zverev, de nummer 6 van de wereld.