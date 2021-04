Daniel Evans pakt na Djokovic ook de scalp van David Goffin in Monte Carlo

Het verschil tussen Evans en Goffin was deze wedstrijd erg klein. Dat merkte onze landgenoot ook op, die toch kritisch was voor zichzelf. "Ik had alles net iets beter kunnen doen", zei Goffin na afloop.

"De wapens waren aanwezig om Evans te kloppen. Het verschil tussen ons was erg klein. Hij speelde erg offensief en durfde vandaag iets meer. Telkens wanneer hij op achterstand kwam, maakte hij dat ongedaan met een serve en volley."

"Ik ben tevreden met mijn wedstrijden hier. De 3 overwinningen in Monte Carlo geven me een goed gevoel, want dat was al even geleden", kijkt Goffin tevreden terug op zijn toernooi.