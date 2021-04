Andrej Roebljov verrast Rafael Nadal op het gravel van Monte Carlo

Rafael Nadal en Andrej Roebljov stonden voor de derde keer in hun carrière tegenover elkaar. In de vorige twee confrontaties had de Rus geen enkele set kunnen winnen, maar daar bracht hij in het prinsdom verandering in. Na een evenwichtige start (2-2) pakt hij set 1 door 4 games op rij te winnen.

Nadals opslag draaide niet op volle toeren en dat leverde Roebljov ook in set 2 al meteen een vroege break op. Toch knokte de Spanjaard zich opnieuw in de set en met 6-4 dwong hij een beslissende 3e set af.

Ook daarin bleef de service van Nadal haperen. Roebljov profiteerde en stoomde door naar een verrassende overwinning tegen de Spaanse gravelkoning. Na Djokovic verliest het toernooi met Nadal dus opnieuw een grote naam.