Zverev klopt zwarte beest Tsitsipas in spannende finale in Mexico

Alexander Zverev verloor zijn vorige vijf duels tegen Tsitsipas en ook in de finale in Acapulco werd de Duitser meteen met zijn rug tegen de muur gezet door de Griek. Hij kwam in een mum van tijd 4-1 achter en speelde lang niet zijn beste tennis.

Maar Tsitsipas kon zijn niveau niet vasthouden en Zverev won uiteindelijk vijf spelletjes op een rij om toch nog met de eerste set aan de haal te gaan.

In de spannende tweede set mocht Zverev bij 4-5 serveren voor de match, maar Tsitsipas werkte een matchpunt weg en sleepte uiteindelijk een tiebreak uit de brand. Daarin was het na 2 uur en 19 minuten toch prijs voor de Duitser. Het is voor Zverev zijn 14e ATP-titel in zijn 23e finale. Zijn laatste titel dateerde van het toernooi in Parijs in november vorig jaar.