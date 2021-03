Wisselvallige Elise Mertens haalt opgelucht adem na zeer moeilijke opener in Dubai

Een uurtje voor haar eerste wedstrijd sinds de Australian Open moest Elise Mertens haar wedstrijdplan in de prullenmand gooien. De Française Fiona Ferro (WTA-39) haakte af door vermoeidheid, Viktoryia Tomova nam haar plaats in.

En de lucky loser greep die onverwachte kans met beide handen. Mertens kon haar wil veel te weinig opleggen en kon in het eerste bedrijf slechts één opslagspelletje winnen. Ook Tomova serveerde niet overtuigend, maar was net iets secuurder: 6-4 na net geen uur.

In de tweede set draaide de service van Mertens wel op volle toeren, Tomova werd de mond gesnoerd: 2-6. Maar ook in de derde set zaten er te veel ups en downs in het spel van Mertens.

Ze stak haar hand meermaals uit naar de overwinning, maar Tomova klampte aan in de vele lange rally's. Uiteindelijk was de wedstrijd bij 6-4, 2-6 en 4-6 gespeeld, maar Mertens kon het verschil op de WTA-ranglijst nooit duidelijk vertalen op het terrein.

"Ik voel me vooral opgelucht", reageerde Mertens kort voor middernacht plaatselijke tijd. "Het was een spannend gevecht. Ik ben zeer tevreden dat ik doorstoot." Morgen komt Mertens, het tiende reekshoofd, al opnieuw in actie. Haar volgende opponente is Shelby Rogers (WTA-49).