Veer van dappere Greet Minnen breekt in 3e set in Mexico

Greet Minnen heeft de 1e ronde in WTA-Guadalajara niet overleefd. Vorige vrijdag stond ze 's avonds nog in de kwartfinale in Lyon, vandaag verkocht ze haar vel duur in Mexico. Minnen, WTA-109, trok in een tiebreak de 1e set naar zich toe, maar verloor vanaf het eind van set 2 7 spelletjes op een rij tegen de Spaanse Sara Sorribes (WTA-71).