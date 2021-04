Naomi Osaka verliest voor het eerst in meer dan jaar: "Hier leer ik van"

Naomi Osaka had sinds februari 2020 niet meer verloren, maar het toernooi van Miami ligt de winnares van de US en Australian Open verrassend genoeg niet zo goed. In 5 deelnames raakte ze nooit verder dan de kwartfinales, ook nu niet.

Osaka, die in de vorige ronde een fysiek gehinderde Elise Mertens wipte, had duidelijk een mindere dag, met veel slordigheden. Sakkari, de nummer 25 van de wereld, profiteerde optimaal.

In de eerste set verloor Osaka 15 punten op een rij op haar eigen opslag en in de tweede set verkwanselde ze ook nog eens een 4-1-voorsprong.

Osaka laat zo de kans liggen om Ashleigh Barty af te lossen als nummer 1 van de wereld. Sakkari, die in haar vorige match tegen Pegula door het oog van de naald was gekropen door 6 matchpunten weg te werken, speelt in de halve finales tegen de Canadese Bianca Andreescu.