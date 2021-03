David Goffin (ATP-14) kent de jongste weken downs (Australië) en ups (Montpellier). Welke richting gaat het uit op het ATP-toernooi van Doha? Volg hier de score in de wedstrijd van onze landgenoot in de tweede ronde. De Amerikaan Taylor Fritz (ATP-33) is zijn tegenstander. In 2019 klopte Goffin Fritz.