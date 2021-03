Kwartfinale is eindhalte van Greet Minnen op WTA-toernooi Lyon

Greet Minnen (23) is er niet in geslaagd de halve finales op het WTA-toernooi van Lyon te bereiken. De Zwitserse Viktorija Golubic (WTA-130) was in twee sets te sterk. Een zege had haar dicht bij een plekje in de top 100 van de wereld gebracht, maar daar zal ze dus nog even op moeten wachten.