Greet Minnen schaart zich bij de laatste acht in Lyon

Greet Minnen en Arantxa Rus stonden voor de derde keer in hun carrière tegenover elkaar in het enkelspel. De vorige twee ontmoetingen werden netjes verdeeld.

In Lyon was het vandaag Minnen die na een spannende wedstrijd aan het langste eind trok. Onze landgenote won na meer dan 2 uur op de baan met 6-4, 2-6 en 6-3. Minnen had 6 matchpunten nodig om de zege binnen te halen.

Minnen neemt het in de kwartfinales op tegen thuisspeelster Caroline Garcia (WTA-47) en het 3e reekshoofd in Lyon of tegen de Zwitserse kwalificatiespeelster Viktorija Golubic (WTA-130).