Federer verliest zijn 2e partij in Doha na driesetter tegen Georgiër

Een wedstrijd heeft de langverwachte comeback van Federer in Doha geduurd. De kwartfinale werd het eindstation voor de Zwitser na een spannende driesetter tegen het nummer 42 van de wereld.

De eerste set ging redelijk makkelijk naar Federer. Na iets meer dan een halfuur en een break trok de Zwitser die over de streep. Maar Basilashvili herpakte zich en ging in set twee twee keer door de opslag van Federer: 6-1.

De beslissende derde set ging erg gelijk op. Bij 4-5 kreeg Federer het eerste matchpunt, op de service van Basilashvili. Hij liet het liggen en dat brak hem zuur op. Hij verloor daarna zijn eigen opslag en dat kwam hij niet meer te boven. Het derde matchpunt was het goeie voor de Georgiër.

Basilashvili neemt het in de halve finales op tegen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP-33). Fritz had in de 1/8e finales nog David Goffin (ATP-14) uit het toernooi gekegeld.